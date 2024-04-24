الاكتتاب في سندات الخزانة الخمسية الأمريكية أقل قليلا من المتوسط

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم نتيجة الاكتتاب في طرح السندات أجل 5 أعوام بقيمة 70 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أقل قليلا من المتوسط. وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 4.656 % من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.39 مرة.

وباعت وزارة الخزانة الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 67 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 4.235% ومعدل التغطية 2.41 مرة من قيمة الطرح. يذكر أن معدل التغطية هو مقياس الطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات أجل خمس سنوات 2.46 مرة.

وأعلنت وزارة الخزانة أمس بيع سندات مدتها سنتين بقيمة 60 مليار دولار، حيث كان الطلب عليها في حدود المتوسط.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات أجل سنتين بقيمة 69 مليار دولار حيث جاء الطلب عليها أقل من المتوسط أيضا، ومن المقرر أن تعلن الوزارة الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.