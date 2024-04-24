الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بتراجع أداء البنوك

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي اليوم مع تراجع أسهم البنوك إثر تحقيق بنك هاندلس بانكن السويدي أرباحا مخيبة للآمال، بينما حدت أسهم شركات التكنولوجيا من الخسائر بعد توقعات أيه.إس.إم إنترناشونال القوية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % عند الإغلاق بعدما ارتفع في البداية إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.

وهبطت أسهم البنوك 1.2 % بعدما هوى سهم هاندلس بانكن 12.1 % لإخفاقه في تحقيق أرباح في الربع الأول، كما انخفض سهم إس.إي.بي 3.7 % بعدما أعلن عن دخل من الفوائد أضعف من المتوقع في الربع الأول.

وقادت أسهم البنوك خسائر القطاعات، وانخفضت 2 % كما خسر بنك أولفاندز 11 % بعد تقرير أفاد بأن مديره تخلى عن محادثات بشأن عملية بيع محتملة.

وهبط سهم يو.بي.إس 2.9 % بعد أن أبدى المسؤولون التنفيذيون بالبنك مخاوف كبيرة بشأن خطة الحكومة السويسرية لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.3 % بعدما قفز سهم أيه.إس.إم إنترناشونال 11 % عقب رفع الشركة الموردة لمعدات معالجة الرقائق توقعاتها لإيرادات الربع الثاني.

وحققت الأسهم الأوروبية أداء ممتازا في الربعين السابقين قبل أن تتوقف في أبريل نيسان، إذ طغت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن موسم أرباح ضعيف على التفاؤل بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وانخفض سهم إيفوتيك 32 % بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية عن توقعات مخيبة للآمال لعام 2024.

وخسر سهم روش للأدوية 3.3 % بعد تراجع مبيعات الربع الأول 6 % بسبب خسارة الإيرادات المرتبطة بفيروس كورونا.

وزاد سهم ستور براند النرويجية للتأمين 7.5 % بعد أن أعلنت عن نتائج جيدة في الربع الأول وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.