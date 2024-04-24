تراجع الين أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 3 عقود

تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي إلى أقل من 155 ين لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، ما يزيد خطر تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف للحد من تدهور العملة المحلية.

وذكرت "بلومبرغ" للأنباء أن العملة اليابانية تراجعت في تعاملات اليوم بنسبة 0.2% إلى 155.17 ين لكل دولار وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 1990 عندما تراجعت إلى أقل من 155 ين. وبحلول الساعة التاسعة و10 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك استردت العملة اليابانية جزءا من خسائرها لتسجل 154.92 ين لكل دولار.

وقال وين ثين مدير تخطيط الأسواق العالمية في شركة براون براذرز هاريمان: إن خطر التدخل يظل قويا، بغض النظر عن المستوى.

ويقول المسؤولون اليابانيون باستمرار إنهم سيتخذون الخطوة اللازمة لوقف التحركات الزائدة في سوق الصرف إذا احتاج الأمر لذلك. وتؤكد السلطات على أنها تركز على وتيرة تراجع قيمة العملة وليس على مستواها بالتحديد.

وفي بيان ثلاثي صدر في الأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية: إنها ستواصل التشاور الوثيق بشأن تطورات سوق الصرف في الوقت الذي اعترفت فيه بجدية بمخاوف اليابان وكوريا الجنوبية بشأن الانخفاض الحاد لقيمة عملتيهما.

وتراجع الين بنسبة 9% تقريبا خلال العام الحالي ليصبح العمل الأسوأ اداء بين العملات العشر الرئيسة في العالم، رغم قرار بنك اليابان المركزي

في الشهر الماضي بزيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل لأول مرة منذ 2007.

وإلى جانب تدهور قيمة العملة المحلية، فإن مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تهدد بتدهور الميزان التجاري لليابان.