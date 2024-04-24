"تاسي" يخرج من المسار الجانبي ويسجل أدنى مستوى في شهرين

ضاعف مؤشر "تاسي" من وتيرة تراجعه في الجلسة الثالثة ليغلق عند 12355 نقطة فاقدا 128 نقطة ما يعادل 1 % مقابل تراجع أقل حدة في الجلسة السابقة بلغ 24 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى في شهرين ليخرج من المسار الجانبي الذي سيطر على حركة السوق خلال الفترة الماضية مع تداول المؤشر بين 12380 و12830 نقطة.

أشير سابقا إلى عودة الضغوط البيعية وتراجع شهية المخاطرة مع تداول السوق دون متوسطات أداءئها.

من ناحية فنية، المؤشر يقف عند دعم 12340 نقطة، واستقرار السوق دون هذا المستوى يزيد من حدة التراجع حتى مستويات 12060 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12506 نقاط، وسجل أعلى نقطة عند 12548 رابحا 0.52 %، بينما الأدنى عند 12302 نقطة خاسرا 1.45 %، في نهاية الجلسة أغلق عند 12355 نقطة فاقدا 128 نقطة بنحو 1 %.

وارتفعت السيولة 0.2 % بنحو 14 مليونا لتصل إلى 8.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 % بواقع 109 ملايين سهم لتبلغ 388 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 3 % بنحو 19 ألف سهم لتصل إلى 585 ألف صفقة



أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "الخدمات المالية" بنحو 3.7 %، يليه "المرافق العامة" بـ3.2 %، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 2.68 %، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بواقع 2.8 %، ثم "التأمين" بمقدار 1.99 %، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" بـ0.06 %. وكان الأعلى تداولا، قطاع المواد الأساسية بنحو 13 % بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 13 %، ما يمثل 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" 11 % بنحو 928 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تكافل الراجحي" بنحو 9.9 % ليبلغ 138 ريالا، يليه "الصقر للتأمين" بـ6.4 % ليصل إلى 35.85 ريال، وحل ثالثا سهم "المطاحن الأولى" 5.6 % حيث أغلق عند 78.80 ريال.

في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 7.1 % ليغلق عند 0.13 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" بـ5.9 % إلى 148.60 ريال، وحل ثالثا سهم "التعمير" بمقدار 5.9 % ليقفل عند 22.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "عذيب للاتصالات" بقيمة 384 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنحو 357 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بـ285 مليون ريال.



أداء السوق الموازية

هبط مؤشر "نمو" 365 نقطة بنحو 1.4 % ليغلق عند 26326 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 37 % ما يعادل 16 مليونا إلى 27 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 % بواقع 535 ألف سهم لتبلغ 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2833 ألف صفقة متراجعة 685 صفقة بمقدار 19 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أصول وبخيت" بنحو 12 % ليبلغ 40.90 ريال، يليه "ابيكو" بـ7.4 % ليصل إلى 37.65 ريال، وحل ثالثا سهم "لاما" 3.6 % حيث أغلق عند 41.85 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاهز" بواقع 5.9 % ليغلق عند 32 ريالا، يليه "الحاسوب" بـ3.6 % إلى 64.10 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" بمقدار 3.4 % مقفلا عند 62.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بقيمة 4.6 مليون ريال، ثم "بنان" بـ3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "كوارا" بمبلغ 1.4 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي