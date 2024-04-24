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أسواق الأسهم- الخليجية

تراجع معظم البورصات الخليجية وسط اشتداد الصراع في الشرق الأوسط و"المصرية" تهبط 3.2 %

تراجع معظم البورصات الخليجية وسط اشتداد الصراع في الشرق الأوسط و"المصرية" تهبط 3.2 %

نزل مؤشر الكويت 0.2 % ليبلغ 7705 نقاط.

رويترز: دبي

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء بالتزامن مع اشتداد الصرع في الشرق الأوسط.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.1 % بنهاية جلسة التداول اليوم، بينما زاد مؤشر دبي 0.1 % إلى 4170 نقطة.
وانخفضت أسعار النفط قليلا، إذ سجل خام برنت 88.02 دولار بعد تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع أنشطة الأعمال في أكبر سوق مستهلكة للنفط في العالم.
وخسر المؤشر القطري 0.5 % من قيمته متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1 %.
وتراجع مؤشر البحرين 0.1 % إلى مستوى 2016 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.2 % ليغلق عند 4707 نقاط. ونزل مؤشر الكويت 0.2 % ليبلغ 7705 نقاط.
وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.2 % مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي.
وتوقع استطلاع لـ"رويترز" أمس الثلاثاء نمو الاقتصاد المصري هذا العام بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة بعد توقيع مصر حزمة دعم مالي مشروطة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن الاستطلاع توقع أن يتسارع النمو في العام المقبل.

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