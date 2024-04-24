ارتفاع أرباح "فقيه للرعابة الصحية" المزمع طرح حصة منها للاكتتاب العام 15% في 2023

ارتفعت ايرادات مجموعة فقيه للرعاية الصحية من 1.7 مليار ريال عام 2020 إلى نحو 2.3 مليار ريال بنهاية 2023 بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.8 % مدفوعة بشكل أساسي بالخدمات الرئيسية في المجموعة والشراكات الاستراتيجية مع شركات التأمين.

وبلغ صافي أرباح الشركة 232 مليون ريال فيما بلغ صافي الربح المعدل باستثناء مستشفى الرياض 414 مليون ريال بارتفاع 15.3% على أساس سنوي.

يذكر أن الشركة قد حصلت على موافقة تداول لطرح 21.5% من اسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية.

في حين أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج 49.8 مليون سهم عادي في السوق الرئيسة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53 % من رأسمالها بعد الطرح، وإصدار 30 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 % من رأسمال الشركة بعد الطرح، متوقعة أن يمثل الطرح 21.47 % من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال، مبينة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.