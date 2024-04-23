رغم الانخفاضات الأخيرة .. أسعار النفط لا تزال مرتفعة 14% منذ بداية العام

رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، إلا أن الخام يظل مرتفعا بنسبة 14% منذ بداية العام، مدعوما بسياسة "أوبك+"، التي خفضت الإمدادات لإحداث توازن بين العرض والطلب في السوق، وفقا لألكسندر باجال مستشار شركة "إنرجي جي بي" النمساوية للطاقة.

وقال لـ"الاقتصادية" إن المستثمرون سيركزون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيعطي المزيد من الدلائل على مسار السياسة النقدية.

وأكد محللون نفطيون أن تقلبات أسعار النفط تأتي وسط إشارات جديدة محدودة على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، لكن الأسعار ظلت فوق أدنى مستوياتها الشهرية.

وأوضحوا أنه مع تحرك الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني واستمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، قد تستمر التقلبات الحادة في الأسعار، لافتين إلى أنه في الأسبوع الماضي سجل الخام أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير الماضي.

وفي هذا الإطار، قال سون يونج مدير سابق في شركة "فيتنام بتروليوم" إن المعنويات الصعودية مشتعلة في بداية فصل الصيف حيث أن العديد من المستثمرين يتجهون بالفعل إلى موسم القيادة الصيفي حيث يزداد استهلاك النفط في قطاع النقل.

من ناحيته، أكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي اندستري" الألمانية، أن درجات الحرارة المتقلبة بدأت تؤثر في الطلب على الطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة، مع وقوع أحداث مناخية متطرفة في عام 2023 ومن المتوقع حدوث المزيد منها هذا العام.

وأشار إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التى رفعت تقديراتها لتأثر الطلب العالمي على النفط نسبيا من ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية.

واعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن ثورة المركبات الكهربائية العالمية تستعد لمرحلة جديدة من النمو، بحسب تأكيدات المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول.