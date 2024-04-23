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أخبار اقتصادية- عالمية

صندوق النقد الدولي: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي

صندوق النقد الدولي: السلطات المصرية تعهدت بالكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي

"رويترز"

القاهرة : رويترز

ذكر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي، أن السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
ويقول خبراء الاقتصاد إن مثل هذا الاقتراض يهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم والتسبب في ضعف سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية.

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