تراجع معظم البورصات الخليجية بفعل التوترات الجيوسياسية و"المصرية" تهبط 5 %

تراجعت معظم البورصات الخليجية اليوم الثلاثاء في ظل التوترات الجيوسياسية الذي تشهدها المنطقة، بينما هبطت السوق المصرية نحو 5 % مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة.

ونزلت أسعار النفط الخام بعدما تلقت دفعة قصيرة الأجل من بيانات اقتصادية قوية من أوروبا بينما تقيم الأسواق التداعيات المحتملة لأي عقوبات أمريكية جديدة على صادرات النفط الإيرانية.

وأغلق مؤشر دبي دون تغيير عند 4167 نقطة.

وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى "إكس.تي.بي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق الأسهم في دبي لا تزال معرضة لمخاطر الهبوط رغم أنها استقرت إلى حد ما.

وأضاف "عودة المخاطر الجيوسياسية قد تؤثر بشكل أكبر على السوق".

وهبط مؤشر أبوظبي 0.3 % مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7 %.

وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان أمس الاثنين، إن بإمكان البنوك وشركات التمويل تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات لمدة ستة أشهر للعملاء المتضررين من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه في الخليج ليرتفع 0.5 %.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وكذا بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9 % مع هبوط معظم الأسهم المدرجة عليه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي تراجع 4.5 %.