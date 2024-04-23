غدا تدشين مطار غرب القصيم في الرس على مساحة 17.6 مليون متر مربع

تشهد محافظة الرس غدا الأربعاء تدشين مشروع مطار غرب القصيم، الذي يعد إضافة حقيقية لقطاع الطيران بالمنطقة، ويشكل افتتاح المطار بمرافقه ومكوناته المختلفة نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة.

ويأتي هذا المشروع بدعم من إمارة منطقة القصيم ممثلة بلجنة تنمية الاستثمار وبمبادرة مجتمعية نوعية من الغرفة التجارية في الرس الجهة القائمة على تنفيذ المشروع، فيما سيتولى نادي الطيران السعودي تشغيل وإدارة المطار.

ويقع مشروع مطار غرب القصيم في محافظة الرس بموقع متميز ومساحة شاسعة مع وجود آفاق وخطط توسعية مستقبلية لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات والأنشطة المختلفة المقدمة لأصحاب المصلحة.

وقال فايز الشعيلي رئيس الغرفة التجارية في الرس، بأن مشروع المطار بدأ بفكرة من أمير القصيم في 2019، فيما تبنت غرفة الرس المشروع وشرعت في تنفيذ الأعمال الإنشائية في منتصف 2020 في سياق دورها المهم الذي تقوم به في خدمة المحافظة وقطاع الأعمال والأهالي.

وأوضح أن مشروع المطار الذي يقع على مساحة تقدر بـ17.6 مليون متر مربع، يتضمن عديدا من الخدمات المتصلة بالطيران الرياضي والشراعي والقفز المظلي كما سيحتوي على مركز هو الأول من نوعه للتحكم بالطائرات عن بعد إضافة إلى عديد من المرافق والخدمات الأخرى ذات الصلة.

وسيقدم المطار عديدا من الخدمات للمهتمين ومحبي وهواة رياضة الطيران بأنواعها ويشمل ذلك أنشطة الطيران والتدريب والترفيه وعرض الفرص الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الطيران.

ويشمل مخطط المطار عديدا من المباني والمرافق التي تدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية للأمن والسلامة المرتبطة بقطاع الطيران.