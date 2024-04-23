وول ستريت تغلق مرتفعة مع ترقب أرباح شركات كبرى

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع الاثنين بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات السابقة مع ترقب المستثمرين أسبوعا حافلا بالنتائج الفصلية لأرباح شركات كبرى، وهو ما قد يعطي لمحة عن قوة الاقتصاد الأمريكي.

وانتعش المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 بعدما انخفضا خلال الجلسات الست الماضية بسبب تقييم المستثمرين لتوقعاتهم من جديد بخصوص خفض أسعار الفائدة في أعقاب البيانات الاقتصادية القوية والتوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.37 نقطة (0.87 %+) إلى 5010.60 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 169.30 نقطة (1.11 %+) إلى 15451.31 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 253.58 نقطة (0.67 %+) إلى 38239.98 نقطة.