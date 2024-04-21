ارتفاع توليد الطاقة في الصين بنسبة 2.8 % خلال مارس

نما توليد الطاقة في الشركات الرئيسة لإنتاج الكهرباء في الصين بنسبة 2.8 % على أساس سنوي في مارس الماضي.

وكشفت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين التي نقلتها وكالة "شينخوا" اليوم الأحد، عن وصول إجمالي إنتاج الطاقة لهذه الشركات إلى 747.7 مليار كيلووات في الساعة في مارس الماضي.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء : إن البيانات أظهرت نموا في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 15.8 و 16.8 % على أساس سنوي، على التوالي، كما إن إنتاج الطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية ارتفع بنسبة 0.5 و 3.1 % على أساس سنوي على الترتيب.