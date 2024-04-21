"هيئة العقار" : 46 ألف رخصة "فال" منذ بدء نظام الوساطة العقارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار، إصدار 11 ألف رخصة فال عقارية خلال الربع الأول من 2024 عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، ليصل إجمالي الرخص النشطة التي أصدرتها الهيئة منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية إلى 46 ألف رخصة، منها 64 % للأفراد، و36 % للمنشآت.

وأوضحت أن "رخصة فال العقارية" تتضمن حزمة من التراخيص، وهي 5 رخص للممارسين من الأفراد والمنشآت، ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وتُعد رخصة فال وثيقة رسمية تخول الأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة.

حيث تخول رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.

أما رخصة فال لإدارة الأملاك فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق فهي رخصة خاصة بالمُنشآت تخوّل المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير.

كما أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول المنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية وتشمل المزادات العقارية الإلكترونية، أما رخصة فال للاستشارات ورخصة فال للتحليل العقاري فهما رخص تخول المُنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.

وطورت الهيئة منصة الوساطة العقارية وأضافت العديد من التحسينات، والتي من شأنها المساهمة في سهولة الإجراءات وسرعتها، وتحسين تجربة العميل، وحفظ حقوق المستفيدين من القطاع العقاري، حيث أتاحت لجميع المستفيدين تجديد الرخصة قبل انتهائها بـ 120 يوما، ما يسهم باستمرارهم في ممارسة نشاطاتهم العقارية قبل انتهاء الرخصة.