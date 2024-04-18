"الطيران المدني" تفرض 5.3 مليون ريال غرامات على أفراد وكيانات خلال الربع الأول

فرضت الهيئة العامة للطيران المدني 185 مخالفة خلال الربع الأول من 2024، شملت غرامات مالية بقيمة 5.3 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين للأنظمة واللوائح.

وأظهر تقرير للهيئة ممثلة بلجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، أنها أصدرت 111 مخالفة بحق الناقلات الجوية، لعدم تقيدها بنظام تسجيل المسافرين المسبق، بغرامات 3.6 مليون ريال، و31 مخالفة لبعض الناقلات الجوية لمخالفتها لائحة حماية حقوق العملاء بغرامات 1.3 مليون ريال.

كما أصدرت 3 مخالفات بحق بعض الشركات المرخصة لعدم تقيدها بتعليمات ممارستها للنشاط المرخص بإجمالي غرامات 45 ألف ريال، ومخالفتين بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص بغرامات 40 ألف ريال.

كما قامت اللجنة بإصدار 38 مخالفة بحق الأفراد لمخالفة تجاوز المناطق المحظورة والمخالفات التي تقع على متن الطائرات، والمخالفات المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، بإجمالي غرامات 252.7 ألف ريال.