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أسواق الأسهم- العالمية

ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" بدعم أسهم شركات النمو وتقارير الأرباح

ارتفاع مؤشرات "وول ستريت" بدعم أسهم شركات النمو وتقارير الأرباح

ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 0.49 % إلى 15942.29 نقطة عند الافتتاح اليوم. "رويترز"

رويترز: نيويورك

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدعم من أسهم الشركات الكبيرة سريعة النمو ومع إعلان تقارير أخرى عن أرباح الشركات، بينما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستيضاح الأمر بشأن حالة الاقتصاد.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 150.70 نقطة بنحو 0.40 % إلى 37949.67 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 17.56 نقطة أو 0.35 % إلى 5068.97 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 77.03 نقطة بمقدار 0.49 % إلى 15942.29 نقطة.

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