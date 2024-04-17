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أسواق الأسهم- الخليجية

انخفاض معظم بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن تأخر خفض الفائدة الأمريكية

انخفاض معظم بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن تأخر خفض الفائدة الأمريكية

تأثر مؤشر دبي بهبوط سهم شركة سالك لخدمات تحصيل رسوم المرور الذي تراجع 1.1 %. "الفرنسية"

رويترز: دبي

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض اليوم الأربعاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، إذ أكد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.
ونأى كبار مسؤولي مجلس "الفيدرالي"، بمن فيهم جيروم باول رئيس المجلس، أمس الثلاثاء عن تقديم أي دلائل بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك "إن تشديد السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول"، ما حطم آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة في تكاليف الاقتراض هذا العام.
وانخفض مؤشر دبي الرئيس 0.3 % متأثرا بهبوط سهم شركة سالك لخدمات تحصيل رسوم المرور 1.1 %. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 %. واستقر المؤشر القطري عند الإغلاق. ونزل مؤشر البحرين 0.7 % إلى 2027 نقطة. وهبط مؤشر مسقط 0.3 % ليغلق عند 4723 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.5 % ليبلغ 7530 نقطة.
وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، للجلسة الثالثة على التوالي، بفضل ارتفاع محتمل في المخزونات التجارية الأمريكية، بينما أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب العالمي.
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 %، مع صعود سهم "طلعت مصطفى القابضة" 2.5 %.

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