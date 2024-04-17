297.6 مليار دولار إيرادات أكبر 5 تطبيقات عالمية في 2023 ثلثاها لفيسبوك وإنستجرام

بلغت إيرادات أكبر خمس تطبيقات في العالم خلال 2023 نحو 297.6 مليار دولار، في حين وصل عدد مستخدميها إلى 8.3 مليار شخص.

واستحوذ تطبيقا فيسبوك وإنستجرام التابعان إلى شركة ميتا على 66 % من إجمالي إيرادات التطبيقات الخمسة، وفقا لبيانات موقع "بيزنس آب".

وبفضل ارتفاع حجم الإعلانات الرقمية على منصة فيسبوك في 2023، تصدر التطبيق الترتيب محققا نحو 134.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 15.6 % مقارنة بعام 2022.

يذكر أن تطبيق فيسبوك يستحوذ على 23.5 % من إيرادات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة منذ 2020 ما يجعل أغلب إيراداته تأتي من أمريكا الشمالية التي بلغت 61.2 مليار دولار العام الماضي.

في العام الماضي تم تنزيل تطبيق فيسبوك 553 مليون مرة، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية بالنسبة إلى تطبيق موجود منذ عقدين من الزمن، كما أسهم في جلب مزيد من الإعلانات الرقمية.

جاء في المرتبة الثانية من حيث أعلى إيرادات التطبيقات الخمسة في 2023، تطبيق إنستجرام، إذ حقق 60.3 مليار دولار، من خلال 2.3 مليار مستخدم.

ارتفعت أعداد مستخدمي تطبيق إنستجرام، الذي انطلق في 2010، بشكل سريع ليصبح واحدا من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية وأكثرها تأثيرا في العالم.

إيرادات التطبيق العام الماضي تمثل نحو 44 % من إيرادات شركة ميتا، وسط توقعات بأن يكون إنستجرام التطبيق رقم واحد في الشركة بحلول 2025، متغلبا على فيسبوك من حيث الإيرادات.

أوبر، تطبيق التوصيل الذي انطلق في 2010، جاء في المركز الثالث محققا إيرادات بـ37.2 مليار دولار بارتفاع 16 % عن 2022 بفضل ارتفاع عدد رحلات سائقيه، كما بلغ عدد مستخدميه 137 مليون مستخدم في 2023.

وحقق أوبر إيرادات من خدمات نقل الركاب بقيمة 19.6 مليار دولار، و12.1 مليار دولار من خدمات التوصيل، وجاء الباقي من خدمات الشحن.



ويستخدم أوبر أو أوبر إيتس 137 مليون شخص مرة واحدة في الشهر على الأقل، بزيادة قدرها 11 % على أساس سنوي، كما أكمل سائقو أوبر 9.44 مليار رحلة في 2023، بزيادة قدرها ملياري رحلة مقارنة بعام 2022.

جاء في المرتبة الرابعة من حيث أعلى إيرادات التطبيقات الخمسة في 2023، نتفليكس عملاق البث على الإنترنت، إذ حقق في العام الماضي 33.7 مليار دولار عبر 238 مليون مستخدم، مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 6 % في 2022.



وجاءت 14 مليار دولار من إيرادات الشركة التي انطلقت في 1997، من أمريكا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، وكذلك بفضل رفع سعر الاشتراك فيها إلى 16 دولار شهريا.

وخفضت نتفليكس الإنفاق على أعمالها الأصلية للعام الماضي إلى 12 مليار دولار ويرجع ذلك أساسا إلى إضراب كتاب هوليوود.

أما تطبيق يوتيوب فقد احتل المركز الخامس، محققا 31.5 مليار دولار بارتفاع سنوي بلغ 1.3 %، وبلغ عدد مستخدميه 2.7 مليار مستخدم.

وبدأ عديد من المشاهير مسيرتهم عبر يوتيوب، حيث كانت مدونات الفيديو والألعاب والكوميديا ​​هي أكثر أنواع المحتوى شيوعا في البداية.

ويوجد على يوتيوب اليوم مئات القنوات التي تضم ملايين المشتركين في كل موضوع تقريبا. وأكثر القنوات تحقيقا للإيرادات على يوتيوب كانت قناة مستر بيست التي جنت نحو 82 مليون دولار في العام الماضي.