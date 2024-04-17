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الذهب يرتفع إلى 2389 دولار في ظل تراجعات الدولار وعوائد سندات الخزانة

الذهب يرتفع إلى 2389 دولار في ظل تراجعات الدولار وعوائد سندات الخزانة

صورة من أرشيف رويترز لسبائك ذهبية في فيينا.

لندن : رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتقترب من مستويات قياسية مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن. كما أسهمت التراجعات قصيرة الأجل في قيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في دعم الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 2389 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 2431.29 دولار والمسجل يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2405 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) "يشهد المعدن النفيس ذروة شراء كبيرة من منظور فني، يستمد المستثمرون المتفائلون قوتهم من حالة الغموض الشاملة في الأسواق إذ تلقي العوامل الجيوسياسية بظلالها على البيانات وتوقعات السياسة النقدية".

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من أعلى مستوياتهما في 5 أشهر، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، عن تقديم أي إشارات على موعد بدء خفض أسعار الفائدة، وقالوا إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 28 دولار. وصعد البلاتين 0.1 % إلى 957 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 1021 دولار.

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