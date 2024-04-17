"نيوم" تستعرض فرصا للشراكات والاستثمار أمام 500 من قادة الأعمال في بكين وشنغهاي

نظمت نيوم النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية "اكتشف نيوم" في الصين، وتحديدا في بكين وشنغهاي، بحضور 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته نيوم في بكين يوم 15 أبريل، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في 17 أبريل جولة أخرى في شنغهاي، جرى تنظيمها بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عدد من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن، كما تم استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في نيوم، وأبدت عديد من الشركات اهتماما كبيرا بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في نيوم ومناطقها المختلفة، كما تم اطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشهدت الجولة عرضا بعنوان "اكتشف نيوم : مستقبل يبتكره التصميم"، قدم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم نيوم، منها "ذا لاين" التي يجري بناؤها حاليا وتمتد بطول 170 كم، التي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و"أوكساچون" التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و"تروجينا" وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و"سندالة" وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لنيوم "نقدر الدعم الذي قدمه لنا المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، ونشكر منحنا الفرصة لتقديم نيوم ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين"،

وأضاف "نيوم ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، ونحن اليوم في تواصل وتعاون مع 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى. أيضا حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع. إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير في نيوم، وهذا بلا شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا".

من جانبه، قال جوه هوايغانغ رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية "تتمتع نيوم وبكين بإمكانات كبيرة للتعاون الاقتصادي، ونحن نسعى إلى تحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا"، مضيفا "نتطلع من خلال تعاوننا إلى الإسهام في ازدهار بكين في المستقبل".

وتعد جولة "اكتشف نيوم" في الصين الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، التي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسة بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.