تحت رعاية الملك.. أمير الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الفيصل العالمية الإثنين المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عنه، يحضر الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها الـ46 يوم الإثنين المقبل في الرياض.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت في وقت سابق أسماء الفائزين بدورة 2024، إذ منحت جائزة خدمة الإسلام، بالاشتراك لجمعية مسلمي اليابان، وللبناني محمد السماك، ومنحت جائزة الدراسات الإسلامية للأمريكي الدكتور وائل حلاق، فيما حجبت جائزة اللغة العربية والآدب، أما جائزة الطب، فمنحت للأمريكي الدكتور جيري روي، فيما فاز بجائزة العلوم الأمريكي الدكتور هاورد يوان.

يذكر أن جائزة الملك فيصل منحت للمرة الأولى عام 1979، وفاز بها 295 عالما، ينتمون إلى 45 دولة، حاز عدد من الفائزين بها جوائز عالمية رفيعة فيما بعد.