5 شركات تحقق إيرادات بـ 61 مليار دولار من الألعاب خلال الربع الأخير 2023 تتصدرها "تينسنت" الصينية

حققت 5 شركات ألعاب عالمية نحو 61.8 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023، بصدارة شركة تينسنت الصينية بـ 22.8 مليار دولار بفارق 11 مليار دولار عن أقرب منافسيها.شركة تنسيت تعد أكبر بائع لألعاب الفيديو في العالم، وهي واحدة من أكثر الشركات قيمة من الناحية المالية حيث تبلغ 372.55 مليار دولار، كما أنها تعد إحدى أكبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، وتشمل خدماتها الشبكات الاجتماعية والموسيقى وبوابات الويب والتجارة الإلكترونية وألعاب الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت وأنظمة الدفع الهواتف الذكية والألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.جاء في المرتبة الثانية شركة سوني من خلال قسم ألعابها والمعرف باسم "بلاستيشن" حيث حققت 11.4 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات شركة "نيوزوو".أطلقت سوني أخيرا عددا من الألعاب الكبيرة التي تصنف من فئة AAA، مثل لعبة سبايدرمان التي باعت حتى الآن أكثر من 10 ملايين نسخة وكلفت نحو 333 مليون دولار لإنتاجها.في المرتبة الثالثة، جاءت شركة أبل مصنعة هواتف الآيفون، محققة 10.4 مليار دولار، حيث سجلت الشركة 30 % من مبيعات تطبيقات الألعاب على متجرها.وتوسعت الشركة عبر إطلاقها "أبل أركايد" وهي خدمة اشتراك في ألعاب الفيديو، ويدفع المستخدم اشتراكا للولوج إلى قائمة كاملة من الألعاب التي يمكن لعبها متى شاء، وتمكن الخدمة أيضا من اختبار كل لعبة، التي ستكون قابلة للعب دون الحاجة إلى أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت.وجاء في المركز الرابع شركة مايكروسوفت بـ9.3 مليار دولار، الشركة التي خاضت جولات استحواذ في آخر عامين من شراء شركة بيثسدا بـ7.5 مليار دولار وأكتيفجن بليزارد بـ70 مليار دولار، وذلك من أجل تعزيز مكتبة الإكس بوكس وخدمة جيم باس التي تروج لها مايكروسوفت بقوة.المرتبة الخامسة من نصيب شركة نت إيزي، بـ7.9 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023."نت إيزي" شركة صينية أخرى في القائمة، وهذا ما يعكس قوة الشركات الصينية في القطاع، كما أنها تعد من أكبر مطوري الألعاب في البلاد وانطلقت منذ 2001، كما أنها أطلقت برنامجا لدعم مطوري الألعاب بقيمة 500 ألف دولار.