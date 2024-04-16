الشركات السعودية المدرجة ترفع رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين إلى 2.9 مليار ريال في 2023 رغم هبوط الأرباح

رفعت الشركات السعودية المدرجة الرواتب والمكافآت لكبار التنفيذيين لديها (202 شركة) بنحو 6 % خلال 2023، إلى 2.9 مليار ريال، على الرغم من هبوط أرباح الشركات 24 % خلال الفترة ذاتها.

ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، استند إلى البيانات المالية للشركات، تلقى كبار التنفيذيين في ثماني شركات رواتب ومكافآت تتجاوز 50 مليون ريال لكل شركة، تصدرتهم أرامكو بـ116.9 مليون ريال مرتفعة 18 % عن 2022 رغم تراجع الأرباح، كما تضمنت المكافآت حوافز بنحو 29.3 مليون ريال تشكل ربع الإجمالي تقريبا.

بينما كانت أقل الشركات منحا للرواتب والمكافآت هي شركة الباحة بنحو 367 ألف ريال، فيما تحولت الشركة من الخسائر للربحية، إلا أن خسائرها المتراكمة لا تزال تتجاوز 20 % من رأس المال.



أعلى الشركات

خلف أرامكو جاء البنك الأهلي ثانيا كأعلى رواتب ومكافآت لكبار التنفيذيين بنحو 83.4 مليون ريال (ارتفاعا من 65.7 مليون)، ثم اكسترا 73.8 مليون ريال (كانت 136.1 مليون في 2022 مع ارتفاع سهم الشركة حينها ما رفع قيمة الأسهم الممنوحة من الشركة لكبار التنفيذيين).

رابعا، إس تي سي 68.1 مليون ريال (ارتفاعا من 57.9 مليون)، ثم مصرف الراجحي 53.3 مليون ريال (ارتفعت من 50.2 مليون رغم تراجع الأرباح)، ثم البنك العربي 51.1 مليون، وبنك الرياض 50.8 مليون، وكهرباء السعودية 50.7 مليون (ارتفاعا من 33.6 مليون رغم تراجع الأرباح).



أقل الشركات

أما أقل الشركات بعد الباحة، كانت شركات سمو والكثيري وجاكو بأقل من مليون ريال لكل شركة، ثم الشرقية للتنمية ومكة بـ1.7 مليون ريال لكبار التنفيذيين في كل شركة، ثم جبسكو 1.8 مليون، ونقي 1.9 مليون، وبحر العرب 2.3 مليون، وزجاج 2.4 مليون.



أعلى القطاعات

فيما يخص أعلى القطاعات تصدرها المواد الأساسية بنحو 468 مليون ريال، ثم البنوك 412 مليون ريال، والتأمين 232 مليون، والطاقة 213 مليون، وإنتاج الأغذية 169 مليون.



أقل القطاعات

بينما أقل القطاعات السلع طويلة الأجل 30 مليون ريال، والخدمات التجارية والمهنية 35 مليون، والأدوية 38 مليون، والتطبيقات وخدمات التقنية 67 مليون، والإعلام والترفيه 73 مليون.

يتضمن التقرير رواتب ومكافآت 202 شركة، فيما 13 شركة لم تعلن تقارير مجالس الإدارة حتى إعداد التقرير أو لاختلاف سنتها المالية وهم: أنابيب الشرق، الفخارية، أسمنت نجران، الكابلات السعودية، التطويرية الغذائية، أمريكانا، تهامة، أبو معطي، سينومي ريتيل، الأسماك، أيان، الصقر للتأمين، عذيب للإتصالات.

عادة المكافآت تشمل مكافآت ثابتة (رواتب وبدلات) ومكافآت متغيرة (مكافآت دورية وحوافز وأسهم ممنوحة)، بجانب مكافآت نهاية الخدمة لكبار التنفيذيين (الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومديري الإدارات الكبرى في الشركات).

يشار إلى أن بين الشركات توجد 38 شركة سعودية خاسرة قد دفعت رواتب ومكافآت لكبار تنفيذييها بنحو 290 مليون ريال خلال 2023، على الرغم من تسجيلها خسائر بنحو 12.8 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.



وحدة التحليل المالي