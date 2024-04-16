السعودية : تنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بأكثر من 60 مليون دولار

أكد الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الروابط الوثيقة بين السعودية والسودان دعت السعودية إلى التحرك بشكل عاجل لتسيير جسور إغاثية كان منها 13 طائرة و4 جسور بحرية لتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة وتنفيذ 43 مشروعا إنسانيا في السودان والدول المجاورة بـ59 مليون دولار بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية، كما أرسل المركز 20 فريقا طبيا متطوعا إلى السودان.

جاء ذلك في كلمة له أمس في المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس بمشاركة الدول الراعية لجهود السلام في السودان وكبار المانحين والمنظمات الأممية والدولية. وقدم الربيعة باسم السعودية الشكر لفرنسا والاتحاد الأوروبي على مبادرتهم لعقد هذا المؤتمر الإنساني العالمي، مؤملا أن يفضي إلى استحداث مسارات تدعم جهود العاملين في المجال الإنساني وتسهل وصول الإمدادات الإنسانية للمتضررين في السودان.

وقال: "السعودية لن تسمح بغض الطرف عن الأزمة السودانية والدول المجاورة لها أو تناسيها، فقد كانت في مقدمة الداعين إلى أهمية التوصل إلى السلام الدائم والشامل بهذه الدولة والداعمين للجهود الإنسانية بها، ففي الوقت الذي أدت فيه السعودية دورا محوريا في استضافة وتسهيل المفاوضات لحل الصراع في السودان، وجهت قيادة السعودية بتقديم مساعدات للسودان بـ100 مليون دولار وإضافة 20 مليون دولار، وستقوم السعودية الفترة المقبلة بتنفيذ مشاريع إغاثية وإنسانية في السودان والدول المجاورة بـ61 مليون دولار بالتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية".

وفي ختام كلمته شدد أن السعودية مستمرة في سعيها للوصول إلى حل سلمي مستدام هناك، وستواصل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورها الإنساني.