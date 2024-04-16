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أخبار اقتصادية- محلية

رئيس باكستان يستقبل وفدا سعوديا رفيع المستوى لبحث تطوير التعاون الاقتصادي

رئيس باكستان يستقبل وفدا سعوديا رفيع المستوى لبحث تطوير التعاون الاقتصادي

الرياض : واس

استقبل رئيس باكستان آصف زرداري اليوم، وفد السعودية رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إضافة إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ومحمد التويجري المستشار في الديوان الملكي والمهندس إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة إسلام آباد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات بمزيد من الرفاه والازدهار.

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