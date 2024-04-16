أسهم أوروبا تقترب من أدنى مستوى في 6 أسابيع لابتعاد المتعاملين عن الأصول عالية المخاطر

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع تقريبا اليوم الثلاثاء مع ابتعاد المتعاملين عن الأصول عالية المخاطر في ظل التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة (08:00) بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 % مع انخفاض قطاع الموارد الأساسية 2 % متأثرا بضعف أسعار المعادن الأساسية، وتراجعت مؤشرات الأسهم في الاقتصادات الكبرى في المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بين 1 و 1.4 %.

ويراقب المتعاملون عن كثب بينما ينتظر العالم الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني مع تزايد الضغوط الدولية لضبط النفس وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وعلى الجانب الإيجابي، قفزت أسهم إريكسون 5.6 % بعد أن جاءت الأرباح المعدلة لشركة صناعة معدات الاتصالات في الربع الأول أعلى من توقعات السوق، فيما ارتفع ناتورجي 2.8 % بعد تقرير ذكر أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع شركة كريتريا للاستحواذ على شركة الطاقة الإسبانية.