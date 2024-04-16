"نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في 8 أسابيع جراء تراجع أسهم التكنولوجيا

تراجع المؤشر نيكاي الياباني 2 % اليوم الثلاثاء ليغلق عند أدنى مستوى في 8 أسابيع بعدما اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر التراجع الذي شهدته وول ستريت الليلة الماضية.

وهبط نيكاي 1.94 % إلى 38471 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 فبراير، وتراجع المؤشر 2.3 % خلال الجلسة، كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.04 % إلى 2697 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى معهد توكاي طوكيو لأبحاث السوق "الأسهم اليابانية هبطت مقتفية أثر الأسهم الأمريكية"، وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد بعد قفزة في عوائد سندات الخزانة وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل.

وقال ياسودا "ضعف الين لم يفلح في رفع الشهية على الأسهم المحلية لأن الين حافظ على زخمه مقابل العملات الأخرى. الأمر يتلخص في أن الدولار كان قويا مقابل العملات الأخرى".

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 5 أشهر مقابل العملات الرئيسة اليوم الثلاثاء بعد بيانات مبيعات التجزئة في أمريكا التي جاءت أعلى من المتوقع. واخترق الين الياباني مستوى 154 للدولار وهو أضعف مستوى له في 34 عاما.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، هوى سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.15 % مسببا أكبر خسارة للمؤشر نيكاي، تلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الذي خسر 3.76 %، وتراجع سهم فاسم ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.8 %.

كما هوى سهم جيه فرونت ريتيلينج 9.15 % ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على نيكاي بعد أن خفضت شركة تشغيل المتاجر توقعات أرباحها السنوية، ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي ارتفع 33 سهما وتراجع 191، فيما استقر سهم واحد.