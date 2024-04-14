وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد عدم استبعاد أي شيء للتعامل مع القدرة الزائدة للتصنيع في الصين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن بلادها لن تستبعد أي شيء من على الطاولة للتعامل مع قدرة التصنيع في الصين، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية لوقف ما وصفته بتدفق السلع الرخيصة إلى السوق الأمريكية.

ووفقا لـ "بلومبرغ" قالت يلين في برنامج "فريد زكريا جي بي إس " على شبكة "سي إن إن" "نشعر بالقلق بشأن إمكانية زيادة الصادرات الصينية إلى أسواقنا في المجالات التي لديهم فيها قدر كبير من القدرة الزائدة.

مضيفة: "لقد كنت واضحة للغاية في مناقشاتي معهم بأن هذا الأمر يشكل مصدر قلق ليس لنا فحسب، ولكن أيضا لدول أخرى ولأوروبا واليابان، وحتى لأسواق ناشئة مثل الهند والمكسيك والبرازيل".

وقد زارت يلين الصين الأسبوع الماضي حيث انتقدت البلاد بسبب الممارسات الاقتصادية غير العادلة، بما في ذلك إساءة معاملة الشركات الأمريكية والأجنبية العاملة في الصين وتشويه الأسواق العالمية من خلال تقديم دعم لزيادة الإنتاج في قطاعات معينة.

وردا على سؤال عن اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة، قالت يلين: "لن أستبعد أي شيء من على الطاولة كرد محتمل، ولكن نحن نريد حقا أن ندير العلاقة بشكل مسؤول".