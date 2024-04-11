برعاية الملك .. الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل الطيران الدولي مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم الهيئة العامة للطيران المدني، مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، في مدينة الرياض.

وسيبحث المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولو سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي.

وسيركز المؤتمر على تمكين جهود مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

كما سيجمع نخبة من قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران العالمية، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة، لتشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.

وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركة 60 دولة، وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و 116 اجتماعا ثنائيا، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاص.