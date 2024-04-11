الأسواق الأوروبية مستقرة مع ترقب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات اليوم الخميس على استقرار إذ هيمن الحذر على أجواء التداول قبل قرار منتظر بشأن السياسة النقدية سيصدر عن المركزي الأوروبي وتصريحات من رئيسته كرستين لاجارد بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة

وشهد قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 1.3 %، فيما تتجه كل الأنظار لقرار المركزي الأوروبي الذي سيصدر الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش ومن المرجح فيه أن يبقي الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على أي تلميحات تتعلق بخفض محتمل في يونيو بالنظر لتراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

وارتفعت قطاعات حساسة للفائدة مثل العقارات التي صعدت 0.2 % أما المؤسسات المالية فقد تراجعت 0.1 %، ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات قوية، ارتفع سوستيه جنرال 3.4 % بعد أن قال البنك الفرنسي إنه باع وحدة أدوات تمويل احترافي لـ (بي بي سي إي) المنافس مقابل 1.1 مليار يورو للتخارج من بعض الاستثمارات.