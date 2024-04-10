أرامكو لـ "الاقتصادية": حوادث انسكاب المواد الهيدروكربونية انخفضت 20 % مع تبني منهجية استباقية

سجلت شركة أرامكو السعودية، 12 حادثة انسكاب للمواد الهيدروكربونية، وذلك بانخفاض 20 % مقارنة بـ15 حادثة خلال عام 2022.وقالت لـ"الاقتصادية" شركة أرامكو، إنها تمكنت من احتواء الانسكابات بسرعة وبذلت جهودا دؤوبة لتنظيف آثار الانسكاب، للحيلولة دون إلحاق مزيد من الآثار البيئية.وأوضحت أن إجمالي الكمية المتسربة من حوادث تسرب المواد الهيدروكربونية العام الماضي بلغ 8556 برميلا، مبينة أن حادثة الانسكاب النفطي لكمية 8335 برميلا في منطقة الرياض، جاءت نتيجة تضرر أحد خطوط الأنابيب، حيث شكلت 97 % من إجمالي كميات المواد الهيدروكربونية المتسربة.وفي عام 2022 وقعت 15 حادثة انسكاب نفطي بكميات إجمالية بلغت أكثر من 142.88 ألف برميل منها انسكابان نفطيان كبيران في مناطق برية، مسؤولان عن أكثر من 99 % من إجمالي الكميات المنسكبة، حيث انسكب 130 ألف برميل من النفط نتيجة كسر في أحد خطوط الأنابيب بالقرب من منطقة شدقم بسبب أعمال معدات ثقيلة في المنطقة، وتمكنت الشركة من إعادة تأهيل المنطقة المتضررة واستمرت أعمال التنظيف حتى نهاية العام.وفي واقعة أخرى انسكب أكثر من 11.9 ألف برميل نفط بسبب تعطل للمعدات، ما أدى الى حدوث كسر في خط تدفق في منطقة العثمانية، إلا أن فريق الاستجابة تمكن من احتواء الانسكاب بسرعة عن طريق عزل الجزء المتضرر من خط الأنابيب واستمرت أعمال الإصلاح إلى نهاية العام من أجل إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.وخلال عام 2021 بلغ عدد حوادث الانسكابات 13 حادثة بإجمالي حجم انسكابات نفطية 14447 برميلا، منها انسكاب نفطي كبير بلغ 14 ألف برميل تقريبا، وانسكاب نفطي متوسط بلغ 300 برميل، و11 حادث انسكاب نفطي بسيط بلغ حجمها أكثر من برميل واحد من إجمالي حوادث التسرب.ووقع الحادث الكبير في ممر خط أنابيب السفانية - الخرسانية نتيجة انفجار خط أنابيب النفط وتم استخلاص نحو 95 % من النفط المتسرب لتعاد معالجته عبر مرافق السفانية ومنيفة وأجريت عمليات تنظيف المواد المنسكبة والتخلص منها وأعمال الاستخلاص اللازمة للتخفيف من تأثير الانسكاب وتعافي المناطق المتضررة.وقالت أرامكو إنها تتبنى منهجية استباقية في إدارة أعمالها بغية تجنب تسرب المواد الهيدروكربونية وانسكابها، وذلك من خلال المحافظة على سلامة الموجودات طول دورة حياتها، حيث يتضمن هذا النهج الوقاية والجاهزية والاستجابة للحوادث.وبخصوص معالجة الانسكابات والحد من أثرها في البيئة، أوضحت الشركة أنها تعمل في عديد من المواقع البعيدة، وهو ما يوجد تحديات تزيد من صعوبة اكتشاف الانسكابات ولا سيما في الصحاري الشاسعة، لذا فإنها تعزز من سبل التصدي لهذه التحديات من خلال تطبيق برامج تفتيش صارمة لتقييم سلامة الموجودات وتطبيق تدابير الوضع الآمن في حال الأعطال وتدريب الموظفين والاستعانة بتقنيات متقدمة لتوقع الأعطال المحتملة قبل حدوثها لاتخاذ القرارات والإجراءات بسرعة.يذكر أن أرامكو طورت معدات الاحتواء وسبل التعافي من الانسكابات لضمان توافر الحلول العملية وأحدث التقنيات، كما تعمل أرامكو حاليا على إدخال تحسينات كبيرة على أنظمتها الجوية بعد حصولها على طائرات كبيرة ومتقدمة.