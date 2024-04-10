الذهب يستقر قرب مستوياته القياسية وسط مخاوف التضخم الأمريكي

سبائك ذهب معروضة للبيع في محل مجوهرات في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم. "ا ب"

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355 دولارا للأوقية بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365 دولارا أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 2373 دولارا.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 % مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 % وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد الخفض تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل"، وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الفيدرالي في مارس المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 إلى 5.50 % الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أعوام أمس الثلاثاء، وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 976 دولارا والبلاديوم 0.4 % إلى 1088 دولارا.