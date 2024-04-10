الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا تقود مكاسب مؤشر ستوكس الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بقيادة مكاسب الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا قبيل بيانات التضخم الأمريكية، وقفز سهم باري كاليباوت للشوكولاتة إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد إعلان نتائج الشركة.

وصعد مؤشر ستوكس 0.7 % بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بقيادة مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2 % بعد إيرادات فصلية باعثة على التفاؤل من شركة تصنيع الرقائق التايوانية تي إس إم سي.

ومن المرجح أن تقدم بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا لشهر مارس، التي من المزمع صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، دلالات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأحدث التي تعكس متانة الاقتصاد وسوق العمل.

ومن بين الأسهم الفردية، أعلنت باري كاليباوت عن إيرادات نصف سنوية باعثة على التفاؤل بدعم من زيادة أسعار الكاكاو مما رفع سهم صانعة الشوكولاتة 8.1 %.

وهبط سهم إيتالجاس 0.9 % بعد أن ذكر تقرير أن شركة توزيع الغاز الإيطالية قدمت عرضا يصل إلى 5 مليارات يورو لشراء منافستها المحلية الرئيسية آي ريتي جاس.

وارتفع سهم كونينكليكي فيليبس 5.8 % بعد أن توصلت شركة تصنيع المعدات الطبية إلى اتفاق مع الحكومة الأمريكية بشأن مرسوم موافقة يتعلق بالعمليات التجارية لشركة ريسبيرونيكس في البلاد.