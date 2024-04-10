تراجع "نيكاي" الياباني مع توخي الحذر قبيل بيانات التضخم الأمريكية

راكب على دراجة يمر أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكاي في طوكيو اليوم. "ا ب"

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا اليوم الأربعاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، بينما ساد الحذر قبل صدور بيانات رئيسية للتضخم في أمريكا.

وهبط نيكاي 0.48 % إلى 39581 نقطة بعد أن ارتفع المؤشر 1 % في كل من الجلستين السابقتين. وتراجع المؤشر القياسي 2 % الجمعة الماضي في أكبر انخفاض له منذ شهر تقريبا.

وقال ناوكي فوجيوارا من شينكين لإدارة الأصول إن "مؤشر نيكاي ارتفع في اليومين الماضيين مما شجع المستثمرين على بيع الأسهم"، مضيفا "توخت السوق الحذر أيضا قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر مارس، والتي قد توضح توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية".

ويترقب المستثمرون البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثا عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا في معدل التضخم إلى 3.4 % على أساس سنوي من 3.2 % في فبراير.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.11 % مكبدا مؤشر نيكاي أكبر الخسائر، كما تراجع سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.03 %.

فيما خالفت طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق هذا الاتجاه ليرتفع سهم الشركة 0.77 %، كما زاد سهم شين إتسو للكيماويات لتصنيع رقائق السيليكون 0.8 %، وهوى سهم مجموعة آي.إتش.آي للصناعات الثقيلة 5.44 % ليصبح صاحب أسوأ أداء على المؤشر.

بينما صعد سهم طوكيو غاز 5.12 % ليكون الرابح الأكبر على نيكاي، وخسر مؤشر توبكس 0.43 % إلى 2742 نقطة مع تراجع سهم تويوتا 0.95 % الذي كبد المؤشر أكبر الخسائر.