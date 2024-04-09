صفقات البورصة العقارية السعودية تتراجع 19 % في الربع الأول إلى 48.5 مليار ريال

شكلت العقارات السكنية المتداولة منذ تدشين البورصة النسبة الأعلى بنحو 85.2 %.

بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في البورصة العقارية السعودية نحو 48.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، متراجعة 19 % عن الربع الرابع من 2023 البالغة نحو 60 مليار ريال.

وبحسب مصدر عدلي لـ"الاقتصادية"، بلغت الصفقات العقارية نحو 44959 عملية مقارنة بـ50005 صفقات في الربع الأخير من العام الماضي، لتسجل انخفاضا بنسبة 11 %.

وقال "إن العمليات تنوعت بين الإفراغات العقارية وفرز ودمج العقارات وخدمات الرهون والتمويل العقاري".

وشكلت العقارات السكنية المتداولة منذ تدشين البورصة النسبة الأعلى بنحو 85.2 %، تليها العقارات التجارية بـ12.2 %، ثم العقارات الزراعية.

وتشمل البورصة العقارية السعودية، الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

وتصدرت منطقة الرياض قيمة عدد الصفقات البالغة 18776 صفقة عقارية بنحو 28.1 مليار ريال، بنسبة 58 %، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد صفقات 8254 وبقيمة 9.6 مليار ريال، تليها المنطقة الشرقية 6754 صفقة بقيمة 6.45 مليار ريال. فيما سجلت منطقة نجران أقل المناطق في عدد الصفقات بـ591 صفقة بقيمة 105 ملايين ريال.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل، سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالملك الفائز مستثمر عقاري، "إن البورصة العقارية سهلت على المستفيدين كافة إدارة الثروة العقارية، وتحقيق الشفافية في الصفقات، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم"، منوها بأن مؤشر البورصة العقارية يعمل على تمكين واستدامة القطاع العقاري، ورفع مستوى شفافيته، وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية.

وأكد أن البورصة تعد مصدرا موثوقا للبيانات لنا كمستثمرين في القطاع، حيث توفر البيانات العقارية، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية مباشرة ودوريا.

وتعد البورصة منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، تقدم خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة العقارية خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بيسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة.

ووفقا لوزارة العدل فإنه تم استحداث مؤشر يمكن المتداولين من فهم التحركات واسعة النطاق للسوق العقارية، من خلال متابعة المؤشر، حيث يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية وملاحظة تقلبات السوق للمتداولين بناء على تلك التحركات.

وتتيح البورصة إمكانية المتابعة المباشرة لجميع الصفقات التي تتم بشكل حي على مستوى جميع مناطق السعودية لكل العمليات التي تمت عبر القنوات المتاحة من وزارة العدل، حيث يمكن الاطلاع على بيانات الصفقة مثل قيمة الصفقة، مكان العقار، سعر المتر، مساحة العقار، وتاريخ ووقت الصفقة.