"مورجان ستانلي" يرفع توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث وسط مخاطر جيوسياسية

رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من 2024 بنحو 4 دولارات للبرميل إلى 94 دولارا، مرجعا ذلك إلى مخاطر جيوسياسية.

وقال البنك في مذكرة إن حقيقة أن "درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت في الآونة الأخيرة تبدو واضحة وغير قابلة للجدل".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بعد تضاؤل الآمال في أن تؤدي المحادثات بين إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار في غزة ووسط مخاوف من أن الصراع المستمر قد يتسبب في اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وأبقت أوبك+، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وقال مورجان ستانلي إنه في ظل قيود إمدادات أوبك وبعض العوامل الهبوطية للإنتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب، فإنه يتوقع نقصا في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر إن الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية ربما عطلت 15 % من طاقتها الإنتاجية.