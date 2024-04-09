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أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الأول في 7 مايو المقبل

أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الأول في 7 مايو المقبل

"الاقتصادية" من الرياض

تعتزم شركة أرامكو السعودية، إعلان النتائج المالية للربع الأول من 2024 في 7 مايو المقبل بحسب ما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني اليوم.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 454.7 مليار ريال خلال 2023 متراجعة 24.7 % عن 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 604 مليار ريال، جراء تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

فيما حققت الشركة إجمالي ايرادات بلغ 1,653.28 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بإجمالي الإيرادات التي بلغت 2,006.96 مليار ريال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

 

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