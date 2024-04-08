بيان سعودي - باكستاني يؤكد الالتزام بتعجيل تنفيذ حزمة استثمارية بـ 5 مليارات دولار

صدر بيان مشترك للاجتماع بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، تمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتم التأكيد على دور السعودية الداعم للاقتصاد الباكستاني والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد الطرفان التزامهما بالتعجيل في تنفيذ حزمة استثمارية (موجة أولى) بقيمة 5 مليار دولار لصالح البلدين الشقيقين، والتي تم مناقشتها سابقا.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لدعم السعودية الثابت لبلاده، مؤكدا التزام باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وكان الجانبان خلال اجتماعهما يوم أمس في قصر الصفا بمكة المكرمة، قد تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك