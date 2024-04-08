هيئة تطوير المدينة المنورة لـ"الاقتصادية": 32 مشروعا تنقل المنطقة إلى موقع التنافس السياحي

قالت لـ"الاقتصادية" هيئة تطوير المدينة المنورة، إن العمل جار على تنفيذ 32 مشروعا سياحيا ترفيهيا، ستنقلها لتتنافس مع باقي مناطق السعودية السياحية.

وأوضحت الهيئة، أن المشاريع تندرج تحت 5 مجموعات، " الحدائق، المتاحف والمواقع التاريخية، المزارع والبساتين، المولات والبوليفارد، والمواصلات والأماكن السياحية" منها ما هو في طور العمل ومنها ما تم الانتهاء منه، ومنها ما سيتم البدء فيه خلال الفترة المقبلة.

حيث تشتمل على 32 موقعا سياحيا وترفيهيا، منها 5 حدائق، و11 متحفا وموقعا تاريخيا، 8 مواصلات وأماكن سياحية، 4 مزارع وبساتين، و4 مولات وبوليفارد.

وتحتوي الحدائق، حديقة الملك فهد، وحديقة جبل أحد، وحديقة الأمير محمد بن عبدالعزيز، حديقة الوادي المبارك "تقوم على مساحة 20 ألف متر مربع، وتعد أحد مشاريع الخدمات والمرافق الترفيهية. وتتضمن مواقف تتسع لـ80 سيارة، ومسارا مخصصا للدراجات الهوائية، ومساحات خضراء، حديقة الجبل تعتبر ضمن المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها الأمانة، وتقع على مساحة تتجاوز 335 ألف متر مربع تضم أحدث ما توصلت إليه التقنيات في إنارة الحدائق، بتصاميم تبرز الطبيعة الجبلية والصخرية، والممرات ومسارات للمشاة.

وفيما يخص المتاحف، متحف وبستان الصافية، ومسار بدر التاريخي، ودرب الهجرة، مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، متحف سكة الحجاز، تعد آخر محطات سكة حديد الحجاز التي بنيت في 1908 وتعطل خط القطار بسبب الحرب العالمية الأولى عام 1918، وقد أقيمت هذه المحطة على منطقة تاريخية تسمى حرة السقيا التي تضم مسجد وبئر السقيا وبئر أبي عنبة، متحف دار المدينة، يعتبر من أهم المتاحف المتخصصة لعرض التاريخ الحضاري والثقافي والإسلامي للمدينة المنورة وإظهار معالم الحقبة التاريخية التي عاش فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال عرض تاريخ وتفاصيل من معالم السيرة النبوية والإسلامية والثقافة، متحف السلام يهدف إلى تسليط الضوء على جهود السعودية لخدمة المدينتين المقدستين الإسلاميتين، وهما مكة والمدينة، وادي العقيق، وادي قناة، جادة قباء، طريق تاريخي بطول 3 كيلومترات يصل ما بين مسجد قباء ومسجد المصلى (الغمامة).

ومن أبرز المزارع والبساتين التي اشتهرت في المدينة المنورة، مزرعة المربد، ومزرعة بير البستان، وبستان المستظل "بئر عذق" ومحمية الأسية، التي تتمتع بطابع المدينة المنورة الأصيل وتتزين بالأقواس وسعف النخيل، إضافة إلى أنها تعتبر موطنا لأكثر من 300 طير من 20 نوعا مختلفا، كما تتيح الفرصة للزوار للتفاعل بشكل مباشر معها وإطعامها في بيئة ذات أمطار اصطناعية لا مثيل لها.

إضافة إلى الأماكن السياحية، هايكنج المدينة، ستتم إضافه مسارات جديدة، مربط البراق ومربط البراء، ناد للفروسية ولتعلم ركوب الخيل للرجال وآخر للنساء، سوق الطباخة، تقع جنوب المسجد النبوي الشريف وهو من الأسواق التقليدية التي تعتبر امتدادا للأسواق التي كانت في المدينة في عصر صدر الإسلام، يتم تجديده وتهيئته وفق الطراز المعماري التراثي المديني، الباص السياحي، نادي الطيران السعودي تأسس عام 2000، درجات شركة كريم، مركز كوكب البولينق.

وأخيرا مول سيفن التابع لصندوق الاستثمارت العامة، وبوليفارد العروبة، وبوليفارد قباء، وبوليفارد المحمدية.