الحديد يعاود الصعود فوق 100 دولار وسط توقعات بارتفاع الطلب

ارتفع خام الحديد مع صعود العقود المستقبلية فوق 100 دولار للطن، وسط تكهنات بأن الطلب قد يرتفع في الصين، أكبر دولة لديها شركات لتصنيع الصلب.

وبحسب "بلومبرغ"، فقد صعدت العقود المستقبلية أكثر من 4 % ليتم تداولها بالقرب من 103 دولارات للطن في سنغافورة، بعد الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي والتي وصلت خلالها إلى أدنى مستوى لها منذ مايو الماضي. جاء الارتفاع مع عودة التجار الصينيين بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.

قالت "تشاينا إندستريال فيوتشرز" في مذكرة بحثية إن الطلب من جانب قطاعي البناء والتصنيع "كلاهما لديه القدرة على التحسن" بعد التحفيز.. "كما تقوم المصانع أيضاً بإعادة تشغيل أفران الصهر ببطء بعد تحسن الأرباح".

يظل هذا المنتج الأساسي في صناعة الصلب واحدا من أسوأ السلع الأساسية أداء منذ مطلع 2024، مع تكبد خسائر كانت مدفوعة بالمخاوف المستمرة من أن أزمة العقارات التي طال أمدها في الصين ستؤدي إلى إعاقة الطلب.

مع ذلك، أظهرت بعض بيانات الاقتصاد الكلي لدى أكبر اقتصاد في آسيا ارتفاعاً طفيفاً في الآونة الأخيرة، إذ تجاوز نشاط المصانع التوقعات في مارس.

ارتفع خام الحديد خلال التعاملات 4.5 % عند 102.80 دولار للطن كما في الساعة 10:48 صباحا في سنغافورة، في حين ارتفعت العقود المستقبلية المقومة باليوان في داليان. وصعدت عقود الصلب في شنغهاي أيضاً.

الصين هي أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، حيث تستقبل مصانعها غالبية الشحنات المنقولة بحراً في السوق العالمية. أكبر الموردين إلى الصين هم شركات التعدين في أستراليا والبرازيل، بما في ذلك "ريو تينتو غروب"و "فالي".