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أخبار اقتصادية- محلية

"سواني" و"مرسول" توقعان اتفاقية توفر منافذ توزيع جديدة لمنتجات حليب الإبل "نوق"

"سواني" و"مرسول" توقعان اتفاقية توفر منافذ توزيع جديدة لمنتجات حليب الإبل "نوق"

جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة "سواني" وتطبيق "مرسول". "واس"

واس: الرياض

أبرمت شركة سواني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة مع تطبيق "مرسول" أحد أكبر منصات التوصيل في السعودية، يتم بموجبها اعتماد منتجات حليب الإبل "نوق" ضمن قوائم التطبيق، وتوصيلها للزبائن في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وغيرها من مناطق السعودية المختلفة.
وقع الاتفاقية أحمد جمال الدين الرئيس التنفيذي لشركة سواني، وأيمن بن فهد السند الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول.
يأتي ذلك، استكمالا لجهود "سواني" لإثراء تجربة العملاء ودعم المحتوى المحلي، وتنمية قطاع منتجات حليب الإبل في السعودية، ورفع الوعي لتعزيز المعرفة بالثقافة والتراث المرتبط بالإبل بصفتها جزءا أصيلا من هذا الإرث العريق، حيث يتطلع الطرفان لبناء شراكة مستدامة تتيح توفير منتجات "نوق" عالية الجودة في مختلف الأسواق المحلية، والإقليمية، ودخولها إلى الأسواق العالمية مستقبلا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سواني، أن الاتفاقية تسعى لزيادة انتشار منتجات علامتنا التجارية "نوق" على مستوى مناطق السعودية، وتقديم منتجات مبتكرة من حليب الإبل، وتتماشى مع النكهات التي طالما فضلها المستهلك السعودي، وفتح منافذ تسويق جديدة لمنتجات "نوق" تثري سوق منتجات الألبان، وتسهم في تعزيز جودة الحياة، نظرا للفوائد الصحية العديدة التي يتميز بها حليب الإبل، وتساعد في الحفاظ على الصحة العامة.

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