تصدير 300 وحدة تكييف صناعة سعودية إلى السوق الأمريكية بـ 100 مليون ريال خلال 2024

من المنتظر أن تصدر شركة "جونسون كنترولز العربية"، 300 وحدة تكييف هوائية (التشيلرات) مصنعة سعوديا، إلى السوق الأمريكية خلال العام الجاري 2024، بقيمة 100 مليون ريال كمرحلة أولى، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية"مهند الشيخ الرئيس التنفيذي للشركة.

و سيتم خلال أبريل الجاري تصدير أول دفعة من هذه الأجهزة من مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث تعتبر "جونسون كنترولز العربية" أول شركة مصنعة في السوق السعودية تصدر هذا النوع من المنتجات إلى نظيرتها الأمريكية.

وأوضح الشيخ أن المصنع خلال الأعوام الخمسة الماضية بدأ في صناعة هذا النوع من المكيفات التي تستخدم في المشاريع الضخمة، حيث تم تركيبها في الحرمين المكي والنبوي، مؤكدا أن نسبة مبيعات الشركة للمنتجات المصنعة محليا وصلت إلى 80 % وزادت صادرات الشركة إلى أكثر من 30 % من إجمالي الإنتاج.

"جونسون كنترولز العربية" تعد أول شركة في القطاع الصناعي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص من برنامج المقرات الإقليمية RHQ، حيث أنشأت مركزا إقليميا لشركة جونسون كنترولز العالمية في السعودية، يقدم خدماته لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا.

ووقعت الشركة أخيرا عدة شراكات منها اتفاقية تعاون مع مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، بهدف بناء محطة تبريد مناطق ضخمة تعمل بالماء المبرد في مدينة المعرفة تماشيا مع أهداف الاستدامة وكفاءة الطاقة في السعودية.

وأبرمت أيضا اتفاقية تعاون مع شركة المقاولون المبتكرون للمعايير المتطورة ICAD في خطوة لتعزيز حلول صافي الانبعاثات الصفرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الاتفاقية إلى استخدام تكنولوجيا الـ OpenBlue الخاصة بـ"جونسون كنترولز العالمية" بهدف تقديم حلول وخدمات ذكية ومستدامة في قطاعي البناء و الصناعة.

يذكر أن "جونسون كنترولز العربية" شركة متخصصة في توفير حلول متكاملة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحريق والسلامة والأمن، وتوفر أيضا حلولا لتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني.