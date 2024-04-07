الإناث يشكلن 89 % من إجمالي "العاملين عن بعد" في السعودية بـ 140.57 ألف موظفة

شكلت النساء السعوديات 89 % من المواطنين العاملين عن بعد في السعودية، إذ بلغ عددهن 140570 موظفة، من إجمالي 158591 شخصا يعملون عن بعد حاليا.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المنشآت التي يعمل موظفوها عن بعد في السعودية بلغت 7430 منشأة، مشيرة إلى أن البرنامج يعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها الوزارة بهدف إيجاد سوق عمل جاذبة وممكنة تواكب التغييرات في أسواق العمل العالمية.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يعمل على تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب، ويسعى إلى تلبية رغبات فئتين أساسيتين من القوى العاملة الوطنية في الالتحاق بسوق العمل، هما النساء والأشخاص ذوو الإعاقة.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بسوق العمل والمراجعة الدورية لأداء برنامج العمل عن بعد بشكل دوري وتقييم احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقا من رؤيتها لمجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة.

وأسهمت الجهود الحكومية في تمكين دخول السعوديين لسوق العمل، من خلال تبني واستحداث أنماط عمل حديثة وجديدة، حيث قامت الوزارة - تماشيا مع رؤية 2030 - بتأسيس شركة عمل المستقبل وإنشاء أنماط عمل حديثة هي "منصة العمل الحر، منصة العمل عن بعد، منصة العمل المرن".

وتهدف الحكومة من ذلك إلى الإسهام في الاقتصاد التشاركي سعيا لإيجاد قيمة اقتصادية، ما يسهم في توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن، وليكون مكملا لسوق العمل التقليدية ورافدا من روافد الاقتصاد السعودي.