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"المحكمة العليا" تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الإثنين 29 رمضان

"المحكمة العليا" تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء الإثنين 29 رمضان

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين 29 رمضان 1445 "بحسب تقويم أم القرى" الموافق 8 أبريل 2024.

ورجت المحكمة ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته فيها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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