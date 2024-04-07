"الطاقة" تدعو لإبداء الآراء حول قواعد ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

دعت وزارة الطاقة العموم لإبداء الآراء والمقترحات حول (مشروع الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها)، وذلك عبر منصة "استطلاع" والذي ينتهي في 28 أبريل الجاري.

ويهدف مشروع الضوابط ​​الذي تسري أحكامها ابتداء من​ تاريخ صدورها بقرار الوزير، إلى بيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها، ​​حيث ستطبق هذه الضوابط على أعمال موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق في مخالفات أحكام النظام التي تسري على جميع المخالفات.

وبينت الوزارة، أن رصد المخالفات سيتم عبر عدة طرق، منها القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم، إضافة إلى البلاغات والشكاوى التي ترد إليها، وما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.

كما وجهت موظف الضبط بالالتزام بالسلوك الحسن والالتزام بالتعليمات، وتحري الدقة والأمانة في أداء واجباتهم، إضافة إلى الحيادية والموضوعية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وإبراز بطاقة إثبات صفة موظفي الوزارة عند قيامه بمهام الضبط، والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديهم.