الشركات الكبيرة تدفع "تاسي" فوق مستوى 12700 نقطة في آخر جلسة قبل إجازة العيد

ارتفع مؤشر "تاسي" في جلسته الأخيرة قبل توقفه لإجازة عيد الفطر 83 نقطة ما يعادل 0.66 % ليغلق عند 12705 نقاط. وجاء ذلك وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إلا أن الشركات الكبيرة استطاعت أن تحقق أداء أفضل من المتوسطة والصغيرة.

تفوق أداء الشركات الكبيرة يعكس حالة من التفاؤل تجاه النتائج المالية بعد عودة السوق للتداول.

وأصبحت السوق تستند إلى مستويات الدعم 12580 نقطة بينما المقاومة عند 12820 نقطة، فترة توقف السوق طويلة، ما قد تحدث متغيرات تغير من معنويات المتعاملين وتنعكس على أداء السوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12664 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12725 رابحا 0.82 %، بينما الأدنى عند 12609 نقاط فاقدا 0.10 %، وأنهى الجلسة عند 12705 نقاط كاسبا 83 نقطة بنحو 0.66 %.

وتراجعت السيولة 4 % بنحو 327 مليون ريال لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 % بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 271 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 27.5 ألف صفقة بمقدار 5 % إلى 521 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.3 %، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ2 %، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" 1.88 %، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بواقع 1.66 %، ثم "السلع الرأسمالية" بـ0.98 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 0.65 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ24 % بقيمة 1.9 مليار ريال، ثم "الطاقة" بنحو 13 % ما يمثل مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 12 % بمبلغ 952 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العقارية" بنحو 7.3 % ليبلغ 22.70 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بـ6.7 % إلى 32 ريالا، وحل ثالثا سهم "العربية" 6 % حيث أغلق عند 223 ريالا.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سناد القابضة" بواقع 6 % ليغلق عند 12.10 ريال، ثم "أديس" بمقدار 5 % إلى 18.88 ريال، وحل ثالثا سهم "الحفر العربية" بـ4.5 % ليقفل عند 161.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو السعودية" بقيمة 636 مليون ريال، ثم "سابك" بـ540 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بمبلغ 295 مليون ريال.



أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 190 نقطة بنحو 0.73 % ليغلق عند 26252 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 29 % ما يعادل 17 مليونا إلى 42 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 57 % بواقع 3.7 مليون سهم لتبلغ 2.8 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.8 ألف صفقة مرتفعة 385 صفقة بمقدار 15 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آل منيف" بنحو 12 % ليبلغ 65 ريالا، يليه "غاز" بـ10 % ليصل إلى 46.75 ريال، وحل ثالثا سهم "المداواة" 9.6 % حيث أغلق عند 132.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "منزل الورق" بواقع 7.9 % ليغلق عند 220 ريالا، يليه "ابيكو" بـ6.2 % إلى 35.05 ريال، وحل ثالثا سهم "مصاعد أطلس" بمقدار 2.2 % مقفلا عند 20.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاز" بقيمة 11.9 مليون ريال، ثم "رؤوم" 3.8 مليون، وحل ثالثا "المداواة" بقيمة 2.8 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي