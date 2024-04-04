أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

15 مايو "إس تي سي" توزع 4.98 مليار ريال أرباحا إضافية عن 2023

15 مايو "إس تي سي" توزع 4.98 مليار ريال أرباحا إضافية عن 2023

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية في 25 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن عام 2023، بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 4.98 مليار ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن التوزيع سيكون في 15 مايو 2024.
إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
عدم اليقين بشأن اتجاه الفائدة يؤجج ضعف سوق السندات الأمريكية
عدم اليقين بشأن اتجاه الفائدة يؤجج ضعف سوق السندات الأمريكية
﻿
الشركات الكبيرة تدفع تاسي فوق مستوى 12700 نقطة في آخر جلسة قبل إجازة العيد
الشركات الكبيرة تدفع "تاسي" فوق مستوى 12700 نقطة في آخر جلسة قبل إجازة العيد
﻿
15 مايو إس تي سي توزع 4.98 مليار ريال أرباحا إضافية عن 2023
15 مايو "إس تي سي" توزع 4.98 مليار ريال أرباحا إضافية عن 2023
﻿
الوطنية للتعليم تربح 60 مليون ريال في 6 أشهر بارتفاع 22 % بفضل زيادة أعداد الطلاب
"الوطنية للتعليم" تربح 60 مليون ريال في 6 أشهر بارتفاع 22 % بفضل زيادة أعداد الطلاب
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية