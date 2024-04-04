15 مايو "إس تي سي" توزع 4.98 مليار ريال أرباحا إضافية عن 2023

دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية في 25 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين لمرة واحدة عن عام 2023، بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 4.98 مليار ريال.وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن التوزيع سيكون في 15 مايو 2024.