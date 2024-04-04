ارتفاع عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى 5 مليارات مستخدم

بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم حتى يناير 2024، نحو 5.04 مليار مستخدم، أي ما يعادل 62.3 % من إجمالي سكان العالم.



واستمرت أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في النمو خلال الأشهر الـ12 الماضية أيضا، حيث انضم 266 مليون مستخدم جديد إلى تلك المنصات منذ هذا الوقت من العام الماضي، ويعادل ذلك نموا سنويا بنسبة 5.6 %، بمعدل متوسط قدره 8.4 مستخدما جديدا في كل ثانية، وذلك بحسب بيانات موقع "كيبيوس" المتخصص في بيانات وسائل التواصل الاجتماعي.



نمو المستخدمين كان أسرع خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث نتج عنها ارتفاع إجمالي المستخدمين النشطين عالميا بمتوسط 9.4 مستخدما في الثانية بين أكتوبر 2023 ويناير 2024. وتشير أحدث الأرقام إلى أن ما يزيد على 9 من كل 10 مستخدمي إنترنت يستخدمون الآن وسائل التواصل الاجتماعي كل شهر.



ويعادل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي (البالغين) حول العالم (أي أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق) الآن أكثر من 84 % من جميع البالغين في تلك الفئة العمرية.



المستخدم العادي لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدم أو يزور ما متوسطه 6.7 منصات اجتماعية مختلفة كل شهر، ويقضي ما متوسطه ساعتين و23 دقيقة يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى افتراض أن الناس ينامون لمدة تراوح بين 7 و8 ساعات يوميا، تشير هذه الأرقام الأخيرة إلى أن الناس يقضون نحو من 15 % من حياتهم اليقظة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



ويقضي العالم أكثر من 12 مليار ساعة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كل يوم، وهو ما يعادل أكثر من 1.35 مليون سنة من الوجود البشري.



ولايزال "فيسبوك" منصة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم بـ3.1 مليار زائر كل شهر ويشكلون 63 % من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم، كما أن هناك ست منصات للتواصل الاجتماعي تضم كل منها مليار مستخدم نشط شهريا أو أكثر، وثلاث من هذه المنصات مملوكة لشركة "ميتا".



علاوة على ذلك، فإن إجمالي 15 منصة تواصل اجتماعي لديها ما لا يقل عن 400 مليون مستخدم نشط في يناير 2024.



ومن الجدير بالذكر أن أعداد المستخدمين المرتفعة لا تترجم بالضرورة إلى أن هذه المنصات تعد المفضلة لدى المستخدمين، كما تختلف هذه التفضيلات بشكل كبير حسب العمر والجنس.



مثلا يفضل فئة الشباب تطبيق "إنستغرام" هو منصة التواصل الاجتماعي "المفضلة" لديهم، في حين تميل الأجيال الأكبر سنا إلى تفضيل فيسبوك و"واتساب".