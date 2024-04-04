مفاوضات اندماج بين "باراماونت" وشركة "سكاي دانس" للإنتاج

بدأت شركة الإعلام والترفيه "باراماونت غلوبال" مفاوضات حصرية مع شركة الإنتاج "سكاي دانس" في شأن اندماجهما، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية عدة أمس الأربعاء، رافضة عرضا لشرائها بقيمة 26 مليار دولار قدمته شركة "أبولو" الاستثمارية.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن "باراماونت" ستمتنع لمدة 30 يوما عن التفاوض مع "أبولو" وسواها من المشترين المحتملين الآخرين، إفساحا في المجال للتوصل إلى اتفاق مع "سكاي دانس".

وشهدت أسهم "باراماونت" التي تمتلك محطتي "سي بي إس" و"أم أي في" الأمريكيتين ارتفاعا بنسبة 15 % الأربعاء في بورصة وول ستريت، ورفضت "باراماونت" التعليق على استفسار وكالة فرانس برس عن هذه الأنباء، فيما لم يتوافر رد فوري من "سكاي دانس".

وكانت شركة الاستثمار العملاقة "أبولو غلوبال مانجمنت" عرضت على "باراماونت" مبلغا يفوق 26 مليار دولار يشمل ديونها. لكن "باراماونت" آثرت عدم الدخول في مفاوضات مع "أبولو"، بسبب مفاوضاتها مع "سكاي دانس"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشاركت "باراماونت" و"سكاي دانس" في الآونة الأخيرة في إنتاج فيلم "توب غن : مافريك"، من بطولة توم كروز الذي حقق مداخيل بـ 1.5 مليار دولار في كل أنحاء العالم، وتسعى جهات عدة من بينها "نتفليكس" منذ أشهر إلى الاستحواذ على "باراماونت غلوبال" التي تعد أصغر الشركات الكبرى في مجال البث التدفقي.

وبلغ عدد المشتركين في "باراماونت" للبث التدفقي التي أطلقت في مارس 2021 نحو 63 مليون مشترك بنهاية سبتمبر، وتضم المجموعة الإعلامية التي كانت سابقا تحمل اسم "فياكوم سي بي إس" محطات "سي بي إس" و "إم تي في" و"نيكيلوديون" و "كوميدي سنترال"، إضافة إلى استوديو "باراماونت" للسينما والتلفزيون، ويتولى إدارة شركة "سكاي دانس ميديا" ديفيد إليسون، نجل الملياردير والمؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة "أوراكل" لاري إليسون.