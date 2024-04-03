"وول ستريت" تهبط بعد تأجيج بيانات الوظائف مخاوف المستثمرين من إجراء تخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة

بدأت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بعد أن أججت بيانات وظائف القطاع الخاص مخاوف من إجراء تخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذ العام.وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 30.65 نقطة بنحو 0.08 % عند الفتح إلى 39139.59 نقطة. كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.44 نقطة أو 0.22 % إلى 5194.37 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 61.65 نقطة، بمقدار 0.38 %، إلى 16178.80 نقطة عند جرس الفتح.