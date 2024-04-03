"تاسي" يتفوق على متوسط أدائه الشهري ويسجل أفضل أداء يومي منذ مطلع العام

ارتفع مؤشر "تاسي" 145 نقطة ليغلق عند 12622 نقطة بمكاسب 1.2 % محققا أفضل أداء يومي منذ مطلع العام، وذلك بدعم من معظم القطاعات والأسهم.

استطاعت السوق التفوق على متوسط أدائها الشهري وتجاوز منطقة المقاومة لتستعيد الزخم الإيجابي، ما يجعلها أقرب للوصول إلى مستويات 12800 نقطة. إلا أن تحركات السوق في جلسة الخميس قد تكون أكثر حذرا نتيجة لتوقف السوق لإجازة عيد الفطر المبارك، ولبداية موسم الافصاحات عن النتائج المالية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12498 نقطة، بينما الأعلى عند 12633 نقطة رابحا 1.26 %، وأنهى الجلسة عند 12622 نقطة رابحا 145 نقطة بنحو 1.2 %.

وارتفعت السيولة 9 % بنحو 694 مليون ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 2 % بواقع 4.4 مليون سهم لتصل إلى 279 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 4.3 ألف صفقة بـ1 % إلى 549 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 2.6 %، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ2.46 % وحل ثالثا "البنوك" 2.28 %، بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بواقع 1.6 %، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 1 %، وحل ثالثا "الطاقة" 0.45 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ24 % بقيمة ملياري ريال، ثم "البنوك" بمقدار 12 % ما يمثل 980 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 % بمبلغ 873 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 6.6 % ليبلغ 30.65 ريال، يليه "جبل عمر" بـ6.3 % ليصل إلى 30.30 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" 6.1 % حيث أغلق عند 72.50 ريال.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "سينومي ريتيل" بواقع 8.4 % ليغلق عند 12.22 ريال، ثم "مجموعة صافولا" بـ3.3 % إلى 53.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الكابلات السعودية" بمقدار 2.6 % ليقفل عند 73.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أرامكو السعودية" بقيمة 683 مليون ريال، ثم "سابك" بـ584 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بمبلغ 350 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

تراجع مؤشر "نمو" 82 نقطة بنحو 0.31 % ليغلق عند 26062 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 7 % ما يعادل 4.4 مليون إلى 60 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 73 % بواقع 2.7 مليون سهم لتبلغ 6.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.5 ألف صفقة متراجعة 819 صفقة بمقدار 25 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المجتمع الطبية" بنحو 9.6 % ليبلغ 32.10 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ7 % ليصل إلى 51.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" 6.7 % حيث أغلق عند 69.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للبناء والتسويق" بواقع 9.3 % ليغلق عند 227 ريالا، يليه "حديد الرياض" بـ8.5 % إلى 36.60 ريال، وحل ثالثا سهم "الراشد للصناعة" بمقدار 6.9 % مقفلا عند 33.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "بنان" بقيمة 21 مليون ريال، ثم "المداواة" 11 مليونا، وحل ثالثا "نفوذ" بقيمة 5.4 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي